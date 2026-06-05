Martel

Exposition Mini-Maxi à l’Atelier de Florence

321 Rue Droite Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 14:00:00

fin : 2026-06-26 18:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Explorer les petits et les plus grands formats aussi bien en peinture, collage, pastels ou aquarelle, c'est ce que vous proposent les participants aux Ateliers de Florence

Explorer les petits et les plus grands formats aussi bien en peinture, collage, pastels ou aquarelle, c'est ce que vous proposent les participants aux Ateliers de Florence

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321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93

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English :

Exploring both small and larger formats in painting, collage, pastels or watercolor, that's what the participants in the Florence Workshops are offering you

L’événement Exposition Mini-Maxi à l’Atelier de Florence Martel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne