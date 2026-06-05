Exposition Mini-Maxi à l’Atelier de Florence Martel
Exposition Mini-Maxi à l’Atelier de Florence Martel mardi 16 juin 2026.
Martel
Exposition Mini-Maxi à l’Atelier de Florence
321 Rue Droite Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-06-26 18:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Explorer les petits et les plus grands formats aussi bien en peinture, collage, pastels ou aquarelle, c'est ce que vous proposent les participants aux Ateliers de Florence
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321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93
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English :
Exploring both small and larger formats in painting, collage, pastels or watercolor, that's what the participants in the Florence Workshops are offering you
L’événement Exposition Mini-Maxi à l’Atelier de Florence Martel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne
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