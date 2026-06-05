Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore Martel
Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore Martel samedi 6 juin 2026.
Martel
Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore
Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
La Doue est un cours d’eau affluent de la Tourmente, prenant sa source à l’œil de la Doue , typique des paysages calcaires du Causse de Martel
La Doue est un cours d’eau affluent de la Tourmente, prenant sa source à l’œil de la Doue , typique des paysages calcaires du Causse de Martel. Son fonctionnement karstique en fait un milieu sensible, lié aux circulations souterraines et à la qualité de l’eau. Cette visite vous permettra de découvrir le patrimoine bâti et les aménagements liés à l’eau.
.
Martel 46600 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Doue is a tributary of the Tourmente river, rising at l?il de la Doue , typical of the limestone landscapes of the Causse de Martel
L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore Martel a été mis à jour le 2026-05-28 par VD Pays Art & Histoire
À voir aussi à Martel (Lot)
- Exposition Contre Vents et Marées de Françoise Legendre Martel 5 juin 2026
- Se glisser dans le réel Martel 6 juin 2026
- Exposition Mini-Maxi à l’Atelier de Florence Martel 16 juin 2026
- Fête de la lavande à Martel Martel 20 juin 2026
- Vide-greniers et brocante à Martel Martel 21 juin 2026