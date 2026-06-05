Martel

Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Doue est un cours d’eau affluent de la Tourmente, prenant sa source à l’œil de la Doue , typique des paysages calcaires du Causse de Martel

La Doue est un cours d’eau affluent de la Tourmente, prenant sa source à l’œil de la Doue , typique des paysages calcaires du Causse de Martel. Son fonctionnement karstique en fait un milieu sensible, lié aux circulations souterraines et à la qualité de l’eau. Cette visite vous permettra de découvrir le patrimoine bâti et les aménagements liés à l’eau.

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Martel 46600 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

The Doue is a tributary of the Tourmente river, rising at l?il de la Doue , typical of the limestone landscapes of the Causse de Martel

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore Martel a été mis à jour le 2026-05-28 par VD Pays Art & Histoire