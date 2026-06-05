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Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore Martel

Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore Martel

Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore Martel samedi 6 juin 2026.

Ville : 46600 Martel

Département : Lot

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Martel

Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

La Doue est un cours d’eau affluent de la Tourmente, prenant sa source à l’œil de la Doue , typique des paysages calcaires du Causse de Martel

La Doue est un cours d’eau affluent de la Tourmente, prenant sa source à l’œil de la Doue , typique des paysages calcaires du Causse de Martel. Son fonctionnement karstique en fait un milieu sensible, lié aux circulations souterraines et à la qualité de l’eau. Cette visite vous permettra de découvrir le patrimoine bâti et les aménagements liés à l’eau.

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Martel 46600 Lot Occitanie   patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

The Doue is a tributary of the Tourmente river, rising at l?il de la Doue , typical of the limestone landscapes of the Causse de Martel

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte L’œil de la Doue, entre patrimoine, faune et flore Martel a été mis à jour le 2026-05-28 par VD Pays Art & Histoire

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