Exposition Photo Atitude Latine Martel
Exposition Photo Atitude Latine Martel mercredi 24 juin 2026.
Martel
Exposition Photo Atitude Latine
Salle du vestiaire, rue Senlis Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Les divers voyages de Christian Girault en Amérique latine entre 1992 et 2025
Les divers voyages de Christian Girault en Amérique latine entre 1992 et 2025
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Salle du vestiaire, rue Senlis Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 82 27 60 73
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English :
Christian Girault’s various trips to Latin America between 1992 and 2025
L’événement Exposition Photo Atitude Latine Martel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne
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