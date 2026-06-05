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Exposition Photo Atitude Latine Martel

Exposition Photo Atitude Latine Martel

Exposition Photo Atitude Latine Martel mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Salle du vestiaire, rue Senlis

Ville : 46600 Martel

Département : Lot

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Martel

Exposition Photo Atitude Latine

Salle du vestiaire, rue Senlis Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Les divers voyages de Christian Girault en Amérique latine entre 1992 et 2025

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Salle du vestiaire, rue Senlis Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 82 27 60 73 

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English :

Christian Girault’s various trips to Latin America between 1992 and 2025

L’événement Exposition Photo Atitude Latine Martel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne

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