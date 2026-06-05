Martel

Exposition Photo Atitude Latine

Salle du vestiaire, rue Senlis Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Les divers voyages de Christian Girault en Amérique latine entre 1992 et 2025

Les divers voyages de Christian Girault en Amérique latine entre 1992 et 2025

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Salle du vestiaire, rue Senlis Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 82 27 60 73

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English :

Christian Girault’s various trips to Latin America between 1992 and 2025

L’événement Exposition Photo Atitude Latine Martel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne