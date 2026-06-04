Exposition Marcel Pagnol et mangas Martel
Exposition Marcel Pagnol et mangas Martel mardi 14 juillet 2026.
Martel
Exposition Marcel Pagnol et mangas
Palais de la Raymondie Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Exposition BD sur l'œuvre de M
Exposition BD sur l'œuvre de M. Pagnol en présence de deux auteurs en dédicace sous la halle. Présentation de planches mangas de Maylis, créatrice de la fresque à colorier et d'Ambroise Creich en dédicace sous la halle
.
Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 80 18 36 60
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English :
Cartoon exhibition on the work of M
L’événement Exposition Marcel Pagnol et mangas Martel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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