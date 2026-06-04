Martel

Exposition Marcel Pagnol et mangas

Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Exposition BD sur l'œuvre de M

Exposition BD sur l'œuvre de M. Pagnol en présence de deux auteurs en dédicace sous la halle. Présentation de planches mangas de Maylis, créatrice de la fresque à colorier et d'Ambroise Creich en dédicace sous la halle

.

Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 80 18 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cartoon exhibition on the work of M

L’événement Exposition Marcel Pagnol et mangas Martel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne