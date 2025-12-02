Stage dessin et peinture à l’Atelier de Florence Martel
Stage dessin et peinture à l’Atelier de Florence Martel mardi 20 janvier 2026.
Stage dessin et peinture à l’Atelier de Florence
Rue Droite Martel Lot
Tarif : 50 – 50 – 55 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 10:30:00
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20 2026-02-10 2026-03-10
Découvrir le pastel, l’huile, l’acrylique, le dessin, les collages et techniques-mixtes
A partir de 14 ans
Repas partagé
Découvrir le pastel, l’huile, l’acrylique, le dessin, les collages et techniques-mixtes
A partir de 14 ans
Repas partagé .
Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93
English :
Discover pastel, oil, acrylic, drawing, collage and mixed media
Ages 14 and up
Shared lunch
L’événement Stage dessin et peinture à l’Atelier de Florence Martel a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne