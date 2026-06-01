Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie Martel
Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie Martel mercredi 17 juin 2026.
Martel
Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie
Martel Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-30 2026-07-15 2026-07-23
Dans la salle Duguesclin du Palais, accès par la cour intérieure
Dans la salle Duguesclin du Palais, accès par la cour intérieure
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Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 84 07 60 24
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English :
In the Duguesclin room of the Palais, access by the inner courtyard
L’événement Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie Martel a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne
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