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Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie Martel

Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie Martel

Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie Martel mercredi 17 juin 2026.

Ville : 46600 Martel

Département : Lot

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Martel

Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie

Martel Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-06-17 2026-06-30 2026-07-15 2026-07-23

Dans la salle Duguesclin du Palais, accès par la cour intérieure

Dans la salle Duguesclin du Palais, accès par la cour intérieure

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Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 84 07 60 24 

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English :

In the Duguesclin room of the Palais, access by the inner courtyard

L’événement Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie Martel a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne

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