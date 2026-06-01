Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie Martel mercredi 17 juin 2026.

Martel

Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie

Martel Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-30 2026-07-15 2026-07-23

Dans la salle Duguesclin du Palais, accès par la cour intérieure

Dans la salle Duguesclin du Palais, accès par la cour intérieure

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Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 84 07 60 24

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English :

In the Duguesclin room of the Palais, access by the inner courtyard

L’événement Atelier taille de silex au Musée de la Raymondie Martel a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne