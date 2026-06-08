L’ANTIDOTE exposition Gritcorp Vigilance Epistémique Place des Consuls Martel

Martel

L’ANTIDOTE exposition Gritcorp Vigilance Epistémique

Place des Consuls Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Vigilance épistémique est une installation qui interroge les mécanismes de construction de sens et de la croyance

Vigilance épistémique est une installation qui interroge les mécanismes de construction de sens et de la croyance

.

Place des Consuls Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Epistemic Vigilance is an installation that questions the mechanisms of meaning-making and belief

L’événement L’ANTIDOTE exposition Gritcorp Vigilance Epistémique Martel a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne