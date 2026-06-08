L’ANTIDOTE exposition Gritcorp Vigilance Epistémique Place des Consuls Martel
L’ANTIDOTE exposition Gritcorp Vigilance Epistémique Place des Consuls Martel vendredi 3 juillet 2026.
Martel
L’ANTIDOTE exposition Gritcorp Vigilance Epistémique
Place des Consuls Palais de la Raymondie Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Vigilance épistémique est une installation qui interroge les mécanismes de construction de sens et de la croyance
Vigilance épistémique est une installation qui interroge les mécanismes de construction de sens et de la croyance
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Place des Consuls Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90
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English :
Epistemic Vigilance is an installation that questions the mechanisms of meaning-making and belief
L’événement L’ANTIDOTE exposition Gritcorp Vigilance Epistémique Martel a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne
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