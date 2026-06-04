Martel

Atelier de Florence Peinture et imagination

321 Rue Droite Martel Lot

Tarif : – – 20 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

L'atelier de Florence, dans le cadre des stages d'été, vous propose Les monotypes techniques de peinture et d'impression

Atelier sur réservation, verre de l'amitié offert

L'atelier de Florence, dans le cadre des stages d'été, vous propose Les monotypes techniques de peinture et d'impression

Atelier sur réservation, verre de l'amitié offert

.

321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’atelier de Florence, as part of the summer courses, offers: Monotypes painting and printing techniques

Workshop on reservation, complimentary glass of friendship

L’événement Atelier de Florence Peinture et imagination Martel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne