Atelier de Florence Peinture et imagination Martel
Atelier de Florence Peinture et imagination Martel jeudi 16 juillet 2026.
Martel
Atelier de Florence Peinture et imagination
321 Rue Droite Martel Lot
Tarif : – – 20 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
L'atelier de Florence, dans le cadre des stages d'été, vous propose Les monotypes techniques de peinture et d'impression
Atelier sur réservation, verre de l'amitié offert
L'atelier de Florence, dans le cadre des stages d'été, vous propose Les monotypes techniques de peinture et d'impression
Atelier sur réservation, verre de l'amitié offert
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321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93
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English :
L’atelier de Florence, as part of the summer courses, offers: Monotypes painting and printing techniques
Workshop on reservation, complimentary glass of friendship
L’événement Atelier de Florence Peinture et imagination Martel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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