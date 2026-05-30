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Ciné Belle Etoile Concert Le Mécano de la Générale Martel

Ciné Belle Etoile Concert Le Mécano de la Générale Martel

Ciné Belle Etoile Concert Le Mécano de la Générale Martel jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : La Fontanelle

Ville : 46600 Martel

Département : Lot

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Martel

Ciné Belle Etoile Concert Le Mécano de la Générale

La Fontanelle Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

À 19h, visite guidée proposée par le Pays d’Art et d’Histoire

À 19h, visite guidée proposée par le Pays d’Art et d’Histoire. Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Buster Keaton accompagné par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations ! 

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La Fontanelle Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 03 

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English :

At 7pm, guided tour offered by the Pays d?Art et d?Histoire

L’événement Ciné Belle Etoile Concert Le Mécano de la Générale Martel a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne

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