Martel

Ciné Belle Etoile Concert Le Mécano de la Générale

La Fontanelle Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

À 19h, visite guidée proposée par le Pays d’Art et d’Histoire

À 19h, visite guidée proposée par le Pays d’Art et d’Histoire. Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Buster Keaton accompagné par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !

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La Fontanelle Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 03

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English :

At 7pm, guided tour offered by the Pays d?Art et d?Histoire

L’événement Ciné Belle Etoile Concert Le Mécano de la Générale Martel a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne