CAUNES FÊTE SON MARBRE LE CHEMIN ROYAL DU MARBRE Caunes-Minervois

Informations pratiques

Caunes-Minervois

CAUNES FÊTE SON MARBRE LE CHEMIN ROYAL DU MARBRE

26 avenue du stade Caunes-Minervois Aude

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Sculpture en direct !

Le symposium 2026 autour du marbre local se tient dans le village du 22 septembre au 4 octobre. Trois sculpteurs travailleront en direct sur le parking de l’Ecomusée Marbre et terroir (tous les jours de 9h à 18h) et exposeront également plusieurs de leurs oeuvres à l’intérieur du musée (entrée payante), sur le thème Le Chemin royal du marbre de Caunes à Puichéric.

Giovanni CAROSI, Anne LE LOUARN et Pascal VEUILLET reviennent cette année et poursuivent le travail qu’ils ont entrepris en 2025. ils vendent également leurs oeuvres lors de ce symposium.

L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de l’Ecomusée Marbre et terroir (le tarif de l’entrée à l’exposition est inclus dans celui de l’entrée à l’Ecomusée qui propose également un billet groupé avec la visite de l’Abbaye de Caunes-Minervois).

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26 avenue du stade Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74

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English :

Live Sculpture!

The 2026 symposium featuring local marble will be held in the village from September 22 to October 4. Three sculptors will be working live in the parking lot of the Ecomusée Marbre et Terroir (daily from 9 a.m. to 6 p.m.) and will also exhibit several of their works inside the museum(admission fee applies), on the theme: The Royal Marble Trail from Caunes to Puichéric.

Giovanni CAROSI, Anne LE LOUARN, and Pascal VEUILLET are returning this year to continue the work they began in 2025. They will also be selling their works during this symposium.

The exhibition is open during the Ecomusée Marbre et Terroir’s regular hours (admission to the exhibition is included in the Ecomusée’s admission fee, which also offers a combined ticket that includes a visit to the Abbaye de Caunes-Minervois).

L’événement CAUNES FÊTE SON MARBRE LE CHEMIN ROYAL DU MARBRE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-08-12 par