CAUNES FÊTE SON MARBRE SCULPTER LE MARBRE À L’ÉPOQUE ROMANE Caunes-Minervois
vendredi 2 octobre 2026 · Caunes-Minervois
Informations pratiques
Caunes-Minervois
CAUNES FÊTE SON MARBRE SCULPTER LE MARBRE À L’ÉPOQUE ROMANE
Avenue du stade Caunes-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Sculpter le marbre à l’époque romane tel est le thème de cette conférence, proposée par l’association Les Marbrières de Caunes, dans le cadre du symposium Caunes-Minervois fête son marbre (du 22 septemmbre au 4 octobre 2026).
Quitterie Cazes, professeur d’histoire de l’art médiéval à l’Université Toulouse Jean Jaurès, évoquera la sculpture du marbre, de la basilique Saint-Sernin de Toulouse au Maître de Cabestany.
Entrée libre. Sans réservation préalable.
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Avenue du stade Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74
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English :
Marble Sculpture in the Romanesque Period: this is the theme of this lecture, presented by the association Les Marbrières de Caunes, as part of the symposium “Caunes-Minervois Celebrates Its Marble” (September 22–October 4, 2026).
Quitterie Cazes, professor of medieval art history at the University of Toulouse Jean Jaurès, will discuss marble sculpture, from the Basilica of Saint-Sernin in Toulouse to the Master of Cabestany.
Free admission. No advance reservation required.
L’événement CAUNES FÊTE SON MARBRE SCULPTER LE MARBRE À L’ÉPOQUE ROMANE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-08-12 par
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