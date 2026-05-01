Causerie animée par Jean-François Vignaud avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne

Causerie animée par Jean-François Vignaud

avenue François Mitterrand Centre Culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Le Comité Historique et Culturel du Val de Vienne organise une conférence au centre culturel Jacques Prévert.

Gratuite et ouverte à tous, elle sera proposée sous forme de causerie par l’animateur Jean-François Vignaud de l’Institut d’Etudes Occitanes.

Cette causerie aura pour thème: Au Pays d’Aixe, langue, culture et découvertes occitanes .

Un moment à ne pas manquer avec Jean-François Vignaud qui promet d’être riche en humour et en informations sur le sujet présenté ! .

avenue François Mitterrand Centre Culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Causerie animée par Jean-François Vignaud

L’événement Causerie animée par Jean-François Vignaud Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Vienne