Le Chevalier d’Harmental ,en 1841, est le premier roman historique d’Alexandre Dumas et sa première collaboration avec le jeune historien Auguste Maquet.

Il choisit pour cadre la Régence du duc d’Orléans pendant la minorité de Louis XV – une période qu’il adore – et plus précisément la déplorable conspiration dite de Cellamare, ourdie par la duchesse du Maine, épouse du duc du Maine, fils de Louis XIV et de la Montespan, contre le Régent et en faveur de Philippe V d’Espagne.

Découvrons ensemble ce délicieux roman où se trouvent en germe tout ce qui fait le génie de conteur de Dumas !

Conférence emmenée par Jacqueline Razgonnikoff, Vice-Présidente des Amis d’Alexandre Dumas en charge des Collections et historienne du théâtre.

Les Causeries au coin du feu (ou à la bougie !) initiées par les Amis de Dumas sont des évènements gratuits, ouverts à toutes et tous sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Avec l’amical soutien de la Maison Auguste Comte.

Image : BNF – Collection Michel Hennin. Estampes relatives à l’Histoire de France – « L’heureux commencement du règne de Louis XV »

« Le Chevalier d’Harmental, ou comment Alexandre Dumas inscrit son intrigue et ses personnages dans la grande Histoire. » Une Causerie proposée par la Société des Amis d’Alexandre Dumas.

Le vendredi 05 juin 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T18:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00

Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte 5, rue Payenne 75003 Paris



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