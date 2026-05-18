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Causerie au coin du feu – « Le Chevalier d’Harmental » (Alexandre Dumas) Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte Paris

Causerie au coin du feu – « Le Chevalier d’Harmental » (Alexandre Dumas) Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte Paris

Causerie au coin du feu – « Le Chevalier d’Harmental » (Alexandre Dumas) Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Chapelle de l'Humanité - Auguste Comte

Adresse : 5, rue Payenne

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Le Chevalier d’Harmental ,en 1841, est le premier roman historique d’Alexandre Dumas et sa première collaboration avec le jeune historien Auguste Maquet.

Il choisit pour cadre la Régence du duc d’Orléans pendant la minorité de Louis XV – une période qu’il adore – et plus précisément la déplorable conspiration dite de Cellamare, ourdie par la duchesse du Maine, épouse du duc du Maine, fils de Louis XIV et de la Montespan, contre le Régent et en faveur de Philippe V d’Espagne.

Découvrons ensemble ce délicieux roman où se trouvent en germe tout ce qui fait le génie de conteur de Dumas !

Conférence emmenée par Jacqueline Razgonnikoff, Vice-Présidente des Amis d’Alexandre Dumas en charge des Collections et historienne du théâtre.

Les Causeries au coin du feu (ou à la bougie !) initiées par les Amis de Dumas sont des évènements gratuits, ouverts à toutes et tous sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Avec l’amical soutien de la Maison Auguste Comte.

Image : BNF – Collection Michel Hennin. Estampes relatives à l’Histoire de France – « L’heureux commencement du règne de Louis XV »

« Le Chevalier d’Harmental, ou comment Alexandre Dumas inscrit son intrigue et ses personnages dans la grande Histoire. » Une Causerie proposée par la Société des Amis d’Alexandre Dumas.
Le vendredi 05 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T18:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00

Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte 5, rue Payenne  75003 Paris

(Causerie) – Le Chevalier d’Harmental – 5 juin 2026


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