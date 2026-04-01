Causerie autour des femmes dans l’art à la Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Causerie autour des femmes dans l’art

à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:15:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Causerie Des femmes dans l’art le jeudi 9 avril à 18h15 à la médiathèque Simone Veil. Animée par le Club Lecture 2025, cette rencontre met à l’honneur les femmes artistes. Gratuit, public adulte, durée 1h15.

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à la Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

Women in Art on Thursday April 9 at 6:15pm at the Simone Veil multimedia library. Hosted by the Club Lecture 2025, this event focuses on women artists. Free, adult public, duration 1h15.

L’événement Causerie autour des femmes dans l’art Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65