CAUSERIE AUTOUR DU FILM LOU MÈJIO LA VIE DES PAYSANS D’ANTAN SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hyelzas Hures-la-Parade
CAUSERIE AUTOUR DU FILM LOU MÈJIO LA VIE DES PAYSANS D’ANTAN SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hyelzas Hures-la-Parade vendredi 1 mai 2026.
Hures-la-Parade
CAUSERIE AUTOUR DU FILM LOU MÈJIO LA VIE DES PAYSANS D’ANTAN SUR LE CAUSSE MÉJEAN
Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02
A 18h, tous les premiers vendredis du mois, de mai à octobre, profitez du film Lou Mèjio, tourné en partie à la Ferme Caussenarde, en version intégrale.
Programme idéal
17h je visite la Ferme Caussenarde d’Autrefois en autonomie ; 18h film Lou Mèjio* ;
19h15 causerie et verre de l’amitié !
Inscription obligatoire par mail à helene@ferme-caussenarde.com
Causerie autour du film Lou Mèjio la vie des paysans d’antan sur le Causse Méjean
A 18h, tous les premiers vendredis du mois, de mai à octobre, profitez du film Lou Mèjio, tourné en partie à la Ferme Caussenarde, en version intégrale.
Le programme idéal
17h je visite la Ferme Caussenarde d’Autrefois en autonomie
18h je regarde le film Lou Mèjio*
19h15 je participe à la causerie et je bois le verre de l’amitié !
Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Règlement sur place (CB, espèces, chèque, ANCV)
Inscription obligatoire par mail à helene@ferme-caussenarde.com
*film (DVD ou clef USB) en vente sur place à l’occasion de votre visite ou sur notre boutique en ligne .
Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25 helene@ferme-caussenarde.com
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English :
At 6pm, every first Friday of the month from May to October, enjoy the full-length version of Lou Mèjio, filmed in part at La Ferme Caussenarde.
Ideal program:
5pm: self-guided tour of the Ferme Caussenarde d’Autrefois; 6pm: Lou Mèjio* film;
7.15pm: a chat and a friendly drink!
Registration by e-mail to helene@ferme-caussenarde.com
L’événement CAUSERIE AUTOUR DU FILM LOU MÈJIO LA VIE DES PAYSANS D’ANTAN SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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