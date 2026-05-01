CAUSERIE AUTOUR DU FILM LOU MÈJIO LA VIE DES PAYSANS D’ANTAN SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hyelzas Hures-la-Parade vendredi 1 mai 2026.

Hures-la-Parade

CAUSERIE AUTOUR DU FILM LOU MÈJIO LA VIE DES PAYSANS D’ANTAN SUR LE CAUSSE MÉJEAN

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02

A 18h, tous les premiers vendredis du mois, de mai à octobre, profitez du film Lou Mèjio, tourné en partie à la Ferme Caussenarde, en version intégrale.

Programme idéal

17h je visite la Ferme Caussenarde d’Autrefois en autonomie ; 18h film Lou Mèjio* ;

19h15 causerie et verre de l’amitié !

Inscription obligatoire par mail à helene@ferme-caussenarde.com

Causerie autour du film Lou Mèjio la vie des paysans d’antan sur le Causse Méjean

A 18h, tous les premiers vendredis du mois, de mai à octobre, profitez du film Lou Mèjio, tourné en partie à la Ferme Caussenarde, en version intégrale.

Le programme idéal

17h je visite la Ferme Caussenarde d’Autrefois en autonomie

18h je regarde le film Lou Mèjio*

19h15 je participe à la causerie et je bois le verre de l’amitié !

Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Règlement sur place (CB, espèces, chèque, ANCV)

Inscription obligatoire par mail à helene@ferme-caussenarde.com

*film (DVD ou clef USB) en vente sur place à l’occasion de votre visite ou sur notre boutique en ligne .

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25 helene@ferme-caussenarde.com

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English :

At 6pm, every first Friday of the month from May to October, enjoy the full-length version of Lou Mèjio, filmed in part at La Ferme Caussenarde.

Ideal program:

5pm: self-guided tour of the Ferme Caussenarde d’Autrefois; 6pm: Lou Mèjio* film;

7.15pm: a chat and a friendly drink!

Registration by e-mail to helene@ferme-caussenarde.com

L’événement CAUSERIE AUTOUR DU FILM LOU MÈJIO LA VIE DES PAYSANS D’ANTAN SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes