Causerie « Dater une carte postale », Archives départementales Des Vosges, Épinal

Informations pratiques

Causerie « Dater une carte postale » Vendredi 18 septembre, 18h00 Archives départementales Des Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Comment dater une carte postale ?

Lors d’une causerie, découvrez les clés pour analyser la carte postale comme une véritable source historique. À travers un aperçu de son histoire et des indices permettant d’en identifier la période, vous apprendrez à affiner votre regard. Un atelier pratique viendra ensuite compléter cette présentation, vous offrant l’occasion de mettre en application ces connaissances de manière concrète et ludique.

Sur inscription.

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}]

Comment dater une carte postale ?

©CD88 / ADV