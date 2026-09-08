Causerie « Pourquoi les animaux dans l’art ? », Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux, Châteauponsac
dimanche 20 septembre 2026 · Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux · Châteauponsac
Informations pratiques
Causerie « Pourquoi les animaux dans l’art ? » Dimanche 20 septembre, 14h00 Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux Haute-Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Causerie/conférence sur le thème « pourquoi les animaux dans l’art ? «
Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux Rue de la Porte Fortifiée 87290 Châteauponsac Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Ancienne grange Parking gratuit a proximité immédiate
Causerie/conférence sur le thème « pourquoi les animaux dans l’art ? »
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