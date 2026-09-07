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Visite libre et exposition temporaire au musée de Châteauponsac, Musée René Baubérot, Châteauponsac

samedi 19 septembre 2026 · Musée René Baubérot · Châteauponsac

Visite libre et exposition temporaire au musée de Châteauponsac, Musée René Baubérot, Châteauponsac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée René Baubérot
Adresse
Place Saint-Thyrse, 87290 Châteauponsac, France
Ville
87290 Châteauponsac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit.

Visite libre et exposition temporaire au musée de Châteauponsac 19 et 20 septembre Musée René Baubérot Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez gratuitement le musée René Baubérot, véritable trésor d’histoire, d’archéologie et de vie locale du nord de la Haute-Vienne.
L’exposition temporaire « Lapalissyades » vous invite également à découvrir les œuvres de Denis Bulot, artiste contemporain. Elle est née de la rencontre entre deux figures : Bernard Palissy, célèbre pour ses moulages naturalistes d’animaux intégrés à ses céramiques, et Jacques de La Palice, dont le nom est devenu synonyme d’évidence.
De ce rapprochement inattendu découle un principe simple : montrer en cachant.
Un jeu permettra aux enfants de devenir, le temps de leur visite, les gardiens du musée.

Musée René Baubérot Place Saint-Thyrse, 87290 Châteauponsac, France Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555763952 https://www.museechateauponsac.fr René Baubérot fonde la société “Notre Terroir” et crée le musée en 1944. Il en sera le conservateur de 1963 à 1976. Toutes les fouilles ont été réalisées grâce à lui. Paul Schweitzer, réorganisateur du musée (1973-1982), est le créateur des sections ethnographiques. Il a effectué des recherches sur l’histoire de Châteauponsac. 
Les collections présentent sur 900 m² et en 24 salles l’histoire régionale de Châteauponsac. Chaque année, une nouvelle exposition ethnographique est présentée dans l’annexe, la Maison du Terroir. En voiture : Autoroute A20, sortie 23.1 en venant de Paris ou sortie 24 en venant de Limoges. En train : depuis la gare de Limoges ou de La Souterraine, à 25 km de Châteauponsac, permettant une liaison directe avec Paris, en Intercités.
Découvrez gratuitement le musée René Baubérot, trésor d’histoire, d’archéologie et de vie locale du nord de la Haute-Vienne.

©Musée René Baubérot

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