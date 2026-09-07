Visites commentées du musée Baubérot, Musée René Baubérot, Châteauponsac

Informations pratiques

Visites commentées du musée Baubérot 19 et 20 septembre Musée René Baubérot Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez deux visites exceptionnelles proposées au musée René Baubérot de Châteauponsac à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Le samedi à 10h30, partez à la découverte du patrimoine naturel de Châteauponsac en compagnie de Jean-Michel Bienvenu, ornithologue au Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Le départ est prévu devant le musée.

Le dimanche à 11h, plongez dans l’histoire de la langue locale, le marchois, aujourd’hui presque disparue. Cette visite du musée vous fera voyager dans le temps à la rencontre du patrimoine linguistique de Châteauponsac.

Musée René Baubérot Place Saint-Thyrse, 87290 Châteauponsac, France Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555763952 https://www.museechateauponsac.fr René Baubérot fonde la société “Notre Terroir” et crée le musée en 1944. Il en sera le conservateur de 1963 à 1976. Toutes les fouilles ont été réalisées grâce à lui. Paul Schweitzer, réorganisateur du musée (1973-1982), est le créateur des sections ethnographiques. Il a effectué des recherches sur l’histoire de Châteauponsac.

Les collections présentent sur 900 m² et en 24 salles l’histoire régionale de Châteauponsac. Chaque année, une nouvelle exposition ethnographique est présentée dans l’annexe, la Maison du Terroir. En voiture : Autoroute A20, sortie 23.1 en venant de Paris ou sortie 24 en venant de Limoges. En train : depuis la gare de Limoges ou de La Souterraine, à 25 km de Châteauponsac, permettant une liaison directe avec Paris, en Intercités.

Découvrez ces deux visites exceptionnelles pour les Journées Européennes du Patrimoine au musée René Baubérot de Châteauponsac.

©Musée René Baubérot