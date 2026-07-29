Causeries de la plage Plage de Mers-les-Bains Mers-les-Bains

Informations pratiques

Mers-les-Bains

Causeries de la plage

Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 12:00:00

fin : 2026-08-08 13:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le rendez-vous de la Cabine Bain de lecture à Mers-les-Bains, dédié à la réflexion, à la pensée, à l’échange et à la pensée vivante…

Le fonctionnement autour du thème du jour, activez votre réflexion, stimulez vos neurones, rassemblez vos arguments, déjouez les objections, et construisez un consensus. Bref, vivez un vrai moment d’enrichissement et de convivialité !

Thème ça brûle partout Pouvons-nous éteindre l’incendie ?

Le rendez-vous de la Cabine Bain de lecture à Mers-les-Bains, dédié à la réflexion, à la pensée, à l’échange et à la pensée vivante…

Le fonctionnement autour du thème du jour, activez votre réflexion, stimulez vos neurones, rassemblez vos arguments, déjouez les objections, et construisez un consensus. Bref, vivez un vrai moment d’enrichissement et de convivialité !

Thème ça brûle partout Pouvons-nous éteindre l’incendie ? .

Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60

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English :

The Cabine Bain de lecture event in Mers-les-Bains, dedicated to reflection, thought, discussion, and lively intellectual exchange…

How it works: Based on the theme of the day, get your mind working, stimulate your brain, gather your arguments, counter objections, and build a consensus. In short, enjoy a truly enriching and convivial experience!

Topic: It’s Burning Everywhere—Can We Put Out the Fire?

L’événement Causeries de la plage Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS