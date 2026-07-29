Causeries de la plage Plage de Mers-les-Bains Mers-les-Bains
samedi 22 août 2026 · Plage de Mers-les-Bains · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Causeries de la plage
Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 12:00:00
fin : 2026-08-22 13:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le rendez-vous de la Cabine Bain de lecture à Mers-les-Bains, dédié à la réflexion, à la pensée, à l’échange et à la pensée vivante…
Le fonctionnement autour du thème du jour, activez votre réflexion, stimulez vos neurones, rassemblez vos arguments, déjouez les objections, et construisez un consensus. Bref, vivez un vrai moment d’enrichissement et de convivialité !
Thème 86 400 secondes par jour Maîtrisons-nous encore notre temps ?
Le rendez-vous de la Cabine Bain de lecture à Mers-les-Bains, dédié à la réflexion, à la pensée, à l’échange et à la pensée vivante…
Le fonctionnement autour du thème du jour, activez votre réflexion, stimulez vos neurones, rassemblez vos arguments, déjouez les objections, et construisez un consensus. Bref, vivez un vrai moment d’enrichissement et de convivialité !
Thème 86 400 secondes par jour Maîtrisons-nous encore notre temps ? .
Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60
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English :
The Cabine Bain de lecture event in Mers-les-Bains, dedicated to reflection, thought, discussion, and lively intellectual exchange…
How it works: Based on the theme of the day, get your mind working, stimulate your brain, gather your arguments, counter objections, and build consensus. In short, enjoy a truly enriching and convivial experience!
Topic: 86,400 seconds a day—Do we still have control over our time?
L’événement Causeries de la plage Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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