Caval’ Pour Tous La Sagne Le Dorat

Informations pratiques

Le Dorat

Caval’ Pour Tous

La Sagne Hippodrome Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Que vous soyez à pied, en VTT ou à cheval, prenez part à cette randonnée pour un moment de partage entre amoureux du plein air. La randonnée sera suivie d’un repas convivial et d’une chasse aux trésors à l’hippodrome. Pensez à vous inscrire avant le 23 août. .

La Sagne Hippodrome Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine randomousquetaires@outlook.fr

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English : Caval’ Pour Tous

L’événement Caval’ Pour Tous Le Dorat a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin