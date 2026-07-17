Caval’ Pour Tous La Sagne Le Dorat
dimanche 30 août 2026 · La Sagne · Le Dorat
Informations pratiques
Le Dorat
Caval’ Pour Tous
La Sagne Hippodrome Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Que vous soyez à pied, en VTT ou à cheval, prenez part à cette randonnée pour un moment de partage entre amoureux du plein air. La randonnée sera suivie d’un repas convivial et d’une chasse aux trésors à l’hippodrome. Pensez à vous inscrire avant le 23 août. .
La Sagne Hippodrome Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine randomousquetaires@outlook.fr
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English : Caval’ Pour Tous
L’événement Caval’ Pour Tous Le Dorat a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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