Course nature de 7 clochers Terrain de la providence Le Dorat

Informations pratiques

Le Dorat

Course nature de 7 clochers

Terrain de la providence Avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Il s’agit de notre dixième édition de la Course Nature des 7 Clochers (CN7C), 3 parcours de 6kms à 9h35, 10kms à 9h30, 25kms à 9h00, et une randonnée de 11kms à 9h10. Ouvert à tous, inscription en ligne ou sur place avec majoration, sur présentation d’une licence ou d’un PPS (https://pps.athle.fr/). Des ravitaillements et rafraichissement sont prévus sur les parcours et à l’arrivée, de nombreux lots vous attendent, à l’inscription, au scratch et tirés au sort. Des parkings sont à proximités, des douches disponible au stade à 300m et des WC sur le site. Pour l’occasion, un repas accompagné musicalement vous est proposé. Venez nombreux pour fêter cela avec nous. .

Terrain de la providence Avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 53 13 pascapledorat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course nature de 7 clochers

L’événement Course nature de 7 clochers Le Dorat a été mis à jour le 2026-07-26 par Terres de Limousin