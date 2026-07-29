Course nature de 7 clochers Terrain de la providence Le Dorat
dimanche 6 septembre 2026 · Terrain de la providence · Le Dorat
Informations pratiques
Le Dorat
Course nature de 7 clochers
Terrain de la providence Avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06 16:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Il s’agit de notre dixième édition de la Course Nature des 7 Clochers (CN7C), 3 parcours de 6kms à 9h35, 10kms à 9h30, 25kms à 9h00, et une randonnée de 11kms à 9h10. Ouvert à tous, inscription en ligne ou sur place avec majoration, sur présentation d’une licence ou d’un PPS (https://pps.athle.fr/). Des ravitaillements et rafraichissement sont prévus sur les parcours et à l’arrivée, de nombreux lots vous attendent, à l’inscription, au scratch et tirés au sort. Des parkings sont à proximités, des douches disponible au stade à 300m et des WC sur le site. Pour l’occasion, un repas accompagné musicalement vous est proposé. Venez nombreux pour fêter cela avec nous. .
Terrain de la providence Avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 53 13 pascapledorat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course nature de 7 clochers
L’événement Course nature de 7 clochers Le Dorat a été mis à jour le 2026-07-26 par Terres de Limousin
À voir aussi à Le Dorat (Haute-Vienne)
- Visite Au Fil d’Alpagas Place de la Collégiale Le Dorat 29 juillet 2026
- Les Soirées du Cloître Dîner animé Ancien Carmel du Dorat Le Dorat 31 juillet 2026
- Concert Les Trompettes de Versailles Place de la Collégiale Le Dorat 31 juillet 2026
- Les Soirées du Cloître Les fouilles boliviennes Ancien Carmel du Dorat Le Dorat 7 août 2026
- Atelier création geek/manga Atelier de Poterie Le Dorat 11 août 2026