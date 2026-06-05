Concert Les Trompettes de Versailles Place de la Collégiale Le Dorat vendredi 31 juillet 2026.

Le Dorat

Concert Les Trompettes de Versailles

Place de la Collégiale Collégiale Saint Pierre Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La Collégiale Saint-Pierre du Dorat accueille Les Trompettes de Versailles pour un concert mêlant deux trompettes, percussions et orgue. Au programme, des œuvres de Corrette, De Lalande et Vierne, interprétées par Thaïs Jude et Lucas Lipari aux trompettes, Marie-Madeleine Landrieu aux percussions, et Georges Bessonnet à l’orgue. Un moment musical rare, dans un écrin gothique d’exception classé monument historique. .

Place de la Collégiale Collégiale Saint Pierre Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 74 34 66

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English : Concert Les Trompettes de Versailles

L’événement Concert Les Trompettes de Versailles Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-05 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin