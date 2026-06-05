Visite Au Fil d’Alpagas Place de la Collégiale Le Dorat mercredi 29 juillet 2026.

Le Dorat

Visite Au Fil d’Alpagas

Place de la Collégiale Maison du Patrimoine Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Partez rencontrer les alpagas, les chèvres et les lapins angoras ! Ils viendront jusqu’à vous pour avoir une petite friandise et, s’ils sont de bonne humeur, vous pourrez leur faire une petite caresse. Vous découvrirez également les étapes de la transformation de leur laine. Pensez à vous inscrire ! .

Place de la Collégiale Maison du Patrimoine Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 4 54 42 54 67 ledoratour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Au Fil d’Alpagas

L’événement Visite Au Fil d’Alpagas Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-05 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin