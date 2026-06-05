Visite Au Fil d’Alpagas Place de la Collégiale Le Dorat
Visite Au Fil d’Alpagas Place de la Collégiale Le Dorat mercredi 29 juillet 2026.
Le Dorat
Visite Au Fil d’Alpagas
Place de la Collégiale Maison du Patrimoine Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Partez rencontrer les alpagas, les chèvres et les lapins angoras ! Ils viendront jusqu’à vous pour avoir une petite friandise et, s’ils sont de bonne humeur, vous pourrez leur faire une petite caresse. Vous découvrirez également les étapes de la transformation de leur laine. Pensez à vous inscrire ! .
Place de la Collégiale Maison du Patrimoine Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 4 54 42 54 67 ledoratour@gmail.com
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English : Visite Au Fil d’Alpagas
L’événement Visite Au Fil d’Alpagas Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-05 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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