Les Soirées du Cloître Dîner animé Ancien Carmel du Dorat Le Dorat
Les Soirées du Cloître Dîner animé Ancien Carmel du Dorat Le Dorat vendredi 31 juillet 2026.
Le Dorat
Les Soirées du Cloître Dîner animé
Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28
Dinez dans le cadre enchanteur du cloître de l’ancien Carmel du Dorat et passez une soirée conviviale et animée. Sur réservation. .
Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89 amisducarmeldudorat@gmail.com
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English : Les Soirées du Cloître Dîner animé
L’événement Les Soirées du Cloître Dîner animé Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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