Le Dorat

Les Soirées du Cloître Dîner animé

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-28

Dinez dans le cadre enchanteur du cloître de l’ancien Carmel du Dorat et passez une soirée conviviale et animée. Sur réservation. .

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89 amisducarmeldudorat@gmail.com

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English : Les Soirées du Cloître Dîner animé

L’événement Les Soirées du Cloître Dîner animé Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin