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Les Soirées du Cloître Dîner animé Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Dîner animé Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Dîner animé Ancien Carmel du Dorat Le Dorat vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Ancien Carmel du Dorat

Adresse : 10 Rue Saint-Michel

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 22 22 Tarif de base plein tarif

Le Dorat

Les Soirées du Cloître Dîner animé

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28

Dinez dans le cadre enchanteur du cloître de l’ancien Carmel du Dorat et passez une soirée conviviale et animée. Sur réservation.   .

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89  amisducarmeldudorat@gmail.com

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English : Les Soirées du Cloître Dîner animé

L’événement Les Soirées du Cloître Dîner animé Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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