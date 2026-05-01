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Cavalcade Marmande Marmande

Cavalcade Marmande Marmande

Cavalcade Marmande Marmande samedi 16 mai 2026.

Adresse : Rue Charles de Gaulle

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Marmande

Cavalcade Marmande

Rue Charles de Gaulle Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Riez, déguisez-vous c’est la Fête des fleurs.
Corsos fleuris, musiciens, majorettes, Battucadas.
Départ rue Charles de Gaulle.   .

Rue Charles de Gaulle Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 05 77 57 

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English : Cavalcade Marmande

L’événement Cavalcade Marmande Marmande a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Val de Garonne

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