Cavalcade Marmande Marmande
Cavalcade Marmande Marmande samedi 16 mai 2026.
Marmande
Cavalcade Marmande
Rue Charles de Gaulle Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Riez, déguisez-vous c’est la Fête des fleurs.
Corsos fleuris, musiciens, majorettes, Battucadas.
Départ rue Charles de Gaulle. .
Rue Charles de Gaulle Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 05 77 57
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English : Cavalcade Marmande
L’événement Cavalcade Marmande Marmande a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Val de Garonne
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