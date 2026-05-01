Marmande

Cavalcade Marmande

Rue Charles de Gaulle Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Riez, déguisez-vous c’est la Fête des fleurs.

Corsos fleuris, musiciens, majorettes, Battucadas.

Départ rue Charles de Gaulle. .

Rue Charles de Gaulle Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 05 77 57

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English : Cavalcade Marmande

L’événement Cavalcade Marmande Marmande a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Val de Garonne