Informations pratiques

La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement Balade d’orientation

12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Cavalier Autrement propose de découvrir la Haye d’Ectot à travers une balade d’orientation. Retrouvez les rubalises à l’aide de votre carte.

A partir de 14 ans jusqu’aux adultes.

Les jeudis de 14h à 16h.

Maximum 5 participants.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme. .

12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Cavalier Autrement Balade d’orientation

L’événement Cavalier Autrement Balade d’orientation La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin