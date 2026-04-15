Cavalier Autrement Balade d’orientation La Haye-d’Ectot
jeudi 9 juillet 2026 · La Haye-d'Ectot
Informations pratiques
La Haye-d’Ectot
Cavalier Autrement Balade d’orientation
12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Cavalier Autrement propose de découvrir la Haye d’Ectot à travers une balade d’orientation. Retrouvez les rubalises à l’aide de votre carte.
A partir de 14 ans jusqu’aux adultes.
Les jeudis de 14h à 16h.
Maximum 5 participants.
Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme. .
12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Cavalier Autrement Balade d’orientation
L’événement Cavalier Autrement Balade d’orientation La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin
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