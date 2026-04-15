Cavalier Autrement Baptême poney Centre équestre La Haye-d’Ectot

La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement Baptême poney

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Edwige FROMAGE accueille les enfants pour un baptême poney au Centre Equestre Cavalier Autrement, à la Haye d’Ectot !

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées).

Durée 20min. Sur un créneau de 2h de 10h à 12h.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme. .

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Cavalier Autrement Baptême poney

L’événement Cavalier Autrement Baptême poney La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin