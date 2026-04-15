UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cavalier Autrement Baptême poney Centre équestre La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement Baptême poney Centre équestre La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement Baptême poney Centre équestre La Haye-d’Ectot jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Centre équestre
Adresse
12 Hameau Moisy
Ville
50270 La Haye-d'Ectot
Département
Manche
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement Baptême poney

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Edwige FROMAGE accueille les enfants pour un baptême poney au Centre Equestre Cavalier Autrement, à la Haye d’Ectot !

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées).
Durée 20min. Sur un créneau de 2h de 10h à 12h.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme.   .

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00  contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cavalier Autrement Baptême poney

L’événement Cavalier Autrement Baptême poney La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin

À voir aussi à La Haye-d'Ectot (Manche)