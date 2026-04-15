Cavalier Autrement découverte de PTV Centre équestre La Haye-d’Ectot
Cavalier Autrement découverte de PTV Centre équestre La Haye-d’Ectot mercredi 8 juillet 2026.
La Haye-d’Ectot
Cavalier Autrement découverte de PTV
Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Mercredi 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Cavalier Autrement propose une découverte du PTV (parcours en terrain varié) pour petits et grands.
Le créneau de 14h30 à 16h pour les grands à partir de 13 ans. Circuit présentant un éventail de dispositifs naturels ou simulés que l’on rencontre fréquemment en randonnée passage étroit, porte, contre-haut, contre-bas, fossé…
Le créneau de 10h30 à 12h pour les plus petits de 6 à 15 ans. Tronc, fossé, passerelle, gué…
Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme du Cotentin.
Durée de la prestation 1h30. .
Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Cavalier Autrement découverte de PTV
L’événement Cavalier Autrement découverte de PTV La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin
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