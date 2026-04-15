Cavalier Autrement travail à pied Centre équestre La Haye-d’Ectot

Informations pratiques

La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement travail à pied

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-21 15:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Edwige FROMAGE accueille adolescents et adultes à partir de 12 ans au Centre Equestre Cavalier Autrement, pour une séance de travail à pied longe, longues, rênes… Il s’agit d’un mode de pratique permettant aux futurs cavaliers de découvrir les activités équestres tout en restant au sol, ou d’aborder le contact avec le cheval d’une manière différente pour les cavaliers initiés.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme du Cotentin.

Durée de la prestation 1h30. .

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Cavalier Autrement travail à pied

L’événement Cavalier Autrement travail à pied La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin