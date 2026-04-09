Cavalières • Isabelle Lafon Théâtre Paris – Villette PARIS
Cavalières • Isabelle Lafon Théâtre Paris – Villette PARIS mardi 16 juin 2026.
Denise est entraineure de trotteurs. Désignée comme tutrice légale de Madeleine, une enfant dite handicapée, elle a l’intuition que pour Madeleine il serait bien d’être à plusieurs. Elle passe une annonce pour trouver trois autres femmes avec qui cohabiter en posant trois conditions : avoir un rapport au cheval, s’occuper de Madeleine et n’apporter aucun meuble. Denise ainsi que les trois femmes retenues sont chacune à la croisée de leur vie. La tentative pour ces quatre cavalières serait d’habiter ensemble et de faire famille autour de Madeleine.
Une pièce sensible et poétique sur notre manière de vivre et de nous réinventer ensemble.
Du mardi 16 juin 2026 au samedi 27 juin 2026 :
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00
Date(s) :
Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/cavalieres/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr
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