Caves Ackerman Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Hilaire-Saint-Florent · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Caves Ackerman
Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées des caves par l’historien de la Maison suivies d’une dégustation dans la Salle Royale.
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Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr
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English :
Guided tours of the cellars led by the estate’s historian, followed by a tasting in the Royal Hall.
L’événement Caves Ackerman Saumur a été mis à jour le 2026-08-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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