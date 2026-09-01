Caves Ackerman Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Caves Ackerman

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées des caves par l’historien de la Maison suivies d’une dégustation dans la Salle Royale.

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Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr

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English :

Guided tours of the cellars led by the estate’s historian, followed by a tasting in the Royal Hall.

L’événement Caves Ackerman Saumur a été mis à jour le 2026-08-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME