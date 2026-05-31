« Cazou-Boum Musette », Parvis Méaulens Cathédrale Saint Vaast d’Arras, Arras

« Cazou-Boum Musette » Dimanche 21 juin, 16h00 Parvis Méaulens Cathédrale Saint Vaast d’Arras Pas-de-Calais

no limit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Animation : « Poulet Musette au Parvis »

Lieu : Parvis de la Cathédrale Saint-Vaast (Angle rue Méaulens)

Artiste : Bobby M (Accordéon, Grosse caisse, Charleston)

Style : Guinguette, Musette & Répertoire de Pierre Perret

1. L’Appel du Coq (L’Ouverture)

Mise en place : Bobby M s’installe face à la rue Méaulens. Le son de la grosse caisse résonne contre les murs de pierre pour attirer les passants.

Ambiance : On commence par des instrumentaux musette très rythmés (valses et pasos) pour créer une bulle festive immédiate.

2. Le Poulailler en Goguette (Cœur du spectacle)

Interprétation : C’est ici que le répertoire de Pierre Perret entre en scène. Bobby M alterne entre les classiques malicieux (Le Zizi, Les Jolies Colonies de Vacances) et les chansons plus tendres (Lily).

Interaction : Entre deux morceaux, Bobby lance des bons mots, interpelle les curieux et invite les couples à esquisser quelques pas de danse sur le pavé, transformant le parvis en piste de danse improvisée.

3. La Java du Parvis (Le Final)

Rythme : On accélère la cadence avec une série de javas et de chansons à répondre. Bobby M sollicite le public pour les refrains, créant une chorale géante à l’ombre de la cathédrale.

Clôture : Un dernier morceau « signature » avec un solo combinant accordéon et percussions pédales pour saluer la rue Méaulens.

Présentation de l’artiste

Bobby M, l’homme-orchestre de la basse-cour, fait vibrer son piano à bretelles. D’un pied il bat la mesure, de l’autre il fait tinter la charleston, tandis que ses doigts courent sur les touches pour célébrer l’esprit canaille et joyeux du grand Pierre Perret.

Pavé qui résonne,

Le soufflet chante Pierre,

Danse à Saint-Vaast.

Parvis Méaulens Cathédrale Saint Vaast d’Arras Cathédrale Rue Méaulens Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0641339263 https://www.latelieramusique.fr/bobbym/ https://share.google/MUbGSbDKWmbEto02z Parvis de la Cathédrale Notre Dame et Saint Vaast d’Arras dans la Pas de Calais 62000 Rue Méaulens

Animation : « Poulet Musette au Parvis »

©Bobby M