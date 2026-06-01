Les sens au jardin de Cité Nature, Jardin de Cité Nature, Arras

Les sens au jardin de Cité Nature Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin de Cité Nature Pas-de-Calais

Gratuit pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, tarif privilégié pour les autres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin de Cité Nature & SENS

Pour l’événement « Rendez-vous aux jardins », Cité Nature propose de découvrir, ou redécouvrir, le jardin par les sens. Un petit espace est aménagé pour les plus jeunes pour ressentir ce qui nous entoure. Pour les plus grands, un autre espace est également à découvrir par les sens. Un aménagement spécifique sonorisé permettra de découvrir des sons du jardin et pourquoi pas apprendre des choses sur l’histoire de nos jardins.

Jardin de Cité Nature 25 bd Schuman Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321215959 http://citenature.com Cité Nature est un centre de culture scientifique situé dans une ancienne usine de lampe de mineur. Le centre présente des expositions scientifiques sur les thèmes de l’alimentation, la nature, l’environnement sur 2 niveaux et possède un jardin de 15 000 m2. gare à 15 min max à pied, citadine de la ville gratuite, parking gratuit à proximité

Jardin de Cité Nature & SENS

©Cité Nature