Portes Ouvertes et Jeux à la Plateforme Logement Jeunes (Arras), Plateforme Logement Jeunes, Arras

Portes Ouvertes et Jeux à la Plateforme Logement Jeunes (Arras) 3 et 4 juin Plateforme Logement Jeunes Pas-de-Calais

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T16:30:00+02:00

Au programme :

Jeux & défis

Quiz

Roue du logement

Cadeaux à gagner

☕ Temps d’accueil autour d’un café, goûter et échanges conviviaux

Fun et bonne humeur !

Que tu cherches un logement, des conseils ou simplement un bon moment, on t’attend !

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Plateforme Logement Jeunes 2 rue du Larcin 62000 ARRAS Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.71.92.97 »}]

Viens découvrir tous nos services dans une ambiance conviviale et festive !