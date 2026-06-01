Portes Ouvertes et Jeux à la Plateforme Logement Jeunes (Arras), Plateforme Logement Jeunes, Arras
Portes Ouvertes et Jeux à la Plateforme Logement Jeunes (Arras), Plateforme Logement Jeunes, Arras mercredi 3 juin 2026.
Portes Ouvertes et Jeux à la Plateforme Logement Jeunes (Arras) 3 et 4 juin Plateforme Logement Jeunes Pas-de-Calais
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T16:30:00+02:00
Au programme :
Jeux & défis
Quiz
Roue du logement
Cadeaux à gagner
☕ Temps d’accueil autour d’un café, goûter et échanges conviviaux
Fun et bonne humeur !
Que tu cherches un logement, des conseils ou simplement un bon moment, on t’attend !
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Plateforme Logement Jeunes 2 rue du Larcin 62000 ARRAS Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.71.92.97 »}]
Viens découvrir tous nos services dans une ambiance conviviale et festive !
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