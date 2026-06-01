Gabriel Palatchi en concert intime au Caveau des Arcades à Arras, Cave aménagée et équipée, Arras

Gabriel Palatchi en concert intime au Caveau des Arcades à Arras Vendredi 23 octobre, 20h00 Cave aménagée et équipée Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T20:00:00+02:00 – 2026-10-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-23T20:00:00+02:00 – 2026-10-23T21:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/52512dc1 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Le 23 octobre, plongez dans une expérience musicale unique au Caveau des Arcades à Arras. Le pianiste international Gabriel Palatchi vous invite à un concert intime où le tango argentin rencontre le jazz latin et la world music. Dans une cave aménagée, profitez de la proximité avec l’artiste et laissez-vous emporter par chaque note et improvisation. Un moment rare de passion et de partage à ne pas manquer. 23/10/2026 Caveau des Arcades, Arras ️ À partir de 20 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/52512dc1

Cave aménagée et équipée Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/52512dc1 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/52512dc1 »}]

Concert jazz & tango intime à Arras, 23/10, 20€, places limitées Hormur Musique