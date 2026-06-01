Gabriel Palatchi en concert intime au Caveau des Arcades à Arras, Cave aménagée et équipée, Arras
Gabriel Palatchi en concert intime au Caveau des Arcades à Arras, Cave aménagée et équipée, Arras vendredi 23 octobre 2026.
Gabriel Palatchi en concert intime au Caveau des Arcades à Arras Vendredi 23 octobre, 20h00 Cave aménagée et équipée Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T20:00:00+02:00 – 2026-10-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-23T20:00:00+02:00 – 2026-10-23T21:30:00+02:00
Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/52512dc1 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)
Le 23 octobre, plongez dans une expérience musicale unique au Caveau des Arcades à Arras. Le pianiste international Gabriel Palatchi vous invite à un concert intime où le tango argentin rencontre le jazz latin et la world music. Dans une cave aménagée, profitez de la proximité avec l’artiste et laissez-vous emporter par chaque note et improvisation. Un moment rare de passion et de partage à ne pas manquer. 23/10/2026 Caveau des Arcades, Arras ️ À partir de 20 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com
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Cave aménagée et équipée Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/52512dc1 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/52512dc1 »}]
Concert jazz & tango intime à Arras, 23/10, 20€, places limitées Hormur Musique
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