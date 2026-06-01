CB Festival by VL. & Guettapen : Fête de la Musique (officiel), Parvis de la Mairie du XVe, Paris
CB Festival by VL. & Guettapen : Fête de la Musique (officiel), Parvis de la Mairie du XVe, Paris dimanche 21 juin 2026.
CB Festival by VL. & Guettapen : Fête de la Musique (officiel) 21 et 22 juin Parvis de la Mairie du XVe Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T00:30:00+02:00
Cette année, participez à un événement exceptionnel pour célébrer le début de l’été : CB Festival by VL. & Guettapen, le plus grand événement deep house parisien !
Une programmation avec des djs internationaux, rassemblant des millions d’écoutes et dont les sons vous ont déjà tous fait bouger…
Un open air avec animations et food trucks, la soirée se promet d’être mémorable ✨
Parvis de la Mairie du XVe 31 rue Péclet 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fetedelamusique-paris.fr/inscriptions »}]
Cette année, participez à un événement exceptionnel pour célébrer le début de l’été : CB Festival by VL. & Guettapen, le plus grand événement deep house parisien !
©paulpelletier
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