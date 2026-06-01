Wote, 12 rue des Commines 75003 Paris, Paris
Wote, 12 rue des Commines 75003 Paris, Paris dimanche 21 juin 2026.
Wote Dimanche 21 juin, 16h30 12 rue des Commines 75003 Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
WOTE débarque pour la Fête de la Musique avec une vibe ultra solaire : afro, amapiano, RnB, rap et hits commerciaux pour te faire vibrer comme jamais. Ambiance chaude, good vibes only
12 rue des Commines 75003 Paris 12 rue des Commines Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France
WOTE débarque pour la Fête de la Musique avec une vibe ultra solaire : afro, amapiano, RnB, rap et hits commerciaux pour te faire vibrer comme jamais. Ambiance chaude, good vibes only
©WOTE
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