Wote, 12 rue des Commines 75003 Paris, Paris

Wote Dimanche 21 juin, 16h30 12 rue des Commines 75003 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

WOTE débarque pour la Fête de la Musique avec une vibe ultra solaire : afro, amapiano, RnB, rap et hits commerciaux pour te faire vibrer comme jamais. Ambiance chaude, good vibes only

12 rue des Commines 75003 Paris 12 rue des Commines Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France

WOTE débarque pour la Fête de la Musique avec une vibe ultra solaire : afro, amapiano, RnB, rap et hits commerciaux pour te faire vibrer comme jamais. Ambiance chaude, good vibes only

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