Concert de harpe – École Cortot à la Cité de l’Economie, Cité de l’Économie, Paris

Concert de harpe – École Cortot à la Cité de l’Economie Dimanche 21 juin, 16h30 Cité de l’Économie Paris

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T17:20:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T17:20:00+02:00

Un concert solo de harpe fait résonner des mélodies au sein de la Cité de l’Economie et fait voyager les publics en lien avec l’exposition Kourtney Roy. Une immersion délicate et sensorielle à ne pas manquer !

Un événement exceptionnel signé l’École Normale de Musique de Paris

Fondée en 1919 par le célèbre pianiste Alfred Cortot, l’École Normale de Musique de Paris est une institution prestigieuse dédiée à la transmission de la grande tradition musicale. Située dans le 17ᵉ arrondissement, elle forme depuis plus d’un siècle des générations de musiciens venus du monde entier. Pianistes, violonistes, violoncellistes et chambristes y perfectionnent leur art sous la direction de professeurs renommés.

Pour la Fête de la Musique, l’École Normale de Musique de Paris s’associe à la Cité de l’Economie pour offrir au public parisien un rendez-vous musical gratuit, délicat et inoubliable.

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris Paris 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris Île-de-France 01 86 47 10 10 https://www.citeco.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.citeco.fr/agenda/concert-de-lecole-normale-de-musique-de-paris-alfred-cortot »}] La Cité de l’Économie est un lieu culturel et éducatif unique en Europe, qui a pour but de rendre l’économie accessible à toutes et tous. On y découvre que l’économie fait partie du quotidien. Jeux, manipulations, images, expériences ludiques et éclectiques, dévoilent avec humour et pédagogie, les dessous de cette matière particulièrement riche et mal connue.

Le musée est installé dans un magnifique hôtel particulier néo-Renaissance, devenu succursale de la banque de France avant de se changer en Cité de l’Économie. Métro : ligne 2, 3 et 14. Places de parking PMR

Fête de la musique 2026

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