CBN | Apprendre à greffer les pommiers en fin d’été SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

CBN | Apprendre à greffer les pommiers en fin d’été

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Dans cet atelier, vous apprendrez à pratiquer les greffes de fin d’été dont les techniques diffèrent des greffes d’hiver.

.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

English :

In this workshop, you’ll learn how to do late summer grafts, which differ from winter grafts.

