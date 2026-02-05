CBN | Apprendre à greffer les pommiers en fin d’été SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
2026-08-28
Dans cet atelier, vous apprendrez à pratiquer les greffes de fin d’été dont les techniques diffèrent des greffes d’hiver.
SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr
In this workshop, you’ll learn how to do late summer grafts, which differ from winter grafts.
