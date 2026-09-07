UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Draguignan

CCAS – Les après-midi dansants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

jeudi 8 octobre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

CCAS – Les après-midi dansants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre.

CCAS – Les après-midi dansants Jeudi 8 octobre, 14h00 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T17:00:00+02:00

Venez partager un moment convivial avec l’après-midi dansant du Centre communal d’action sociale au complexe Saint-Exupéry le jeudi 8 Octobre à 14h.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les après-midi dansants du Centre communal d’action sociale. bal Draguignan

Ville de Draguignan

À voir aussi à Draguignan (Var)