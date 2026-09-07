AGENDA · Draguignan
CCAS – Les après-midi dansants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
jeudi 8 octobre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
CCAS – Les après-midi dansants Jeudi 8 octobre, 14h00 Complexe Saint Exupéry Var
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T17:00:00+02:00
Venez partager un moment convivial avec l’après-midi dansant du Centre communal d’action sociale au complexe Saint-Exupéry le jeudi 8 Octobre à 14h.
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les après-midi dansants du Centre communal d’action sociale. bal Draguignan
Ville de Draguignan
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