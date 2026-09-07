CCAS – Les après-midi dansants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

CCAS – Les après-midi dansants Jeudi 8 octobre, 14h00 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T17:00:00+02:00

Venez partager un moment convivial avec l’après-midi dansant du Centre communal d’action sociale au complexe Saint-Exupéry le jeudi 8 Octobre à 14h.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les après-midi dansants du Centre communal d’action sociale. bal Draguignan

Ville de Draguignan