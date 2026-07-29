Ce matin-LÀ ! Théâtre Essaïon Paris

Informations pratiques

Ce matin-là, le réveil de notre petit personnage ne va pas se passer comme d’habitude. C’est un enchaînement de catastrophes où tout se froisse et se tache. Tout cela va d’abord lui sembler terrible, mais peu à peu, les accidents se transforment en joyeuses surprises puis en grandes découvertes.

Solo de clown mêlant papier, peinture, théâtre d’ombres et musique baroque inspirée de Vivaldi !

Du samedi 22 août 2026 au mercredi 18 novembre 2026 :

payant Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-19T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004 Paris



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