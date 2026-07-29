Ce matin-LÀ ! Théâtre Essaïon Paris
samedi 22 août 2026 · Théâtre Essaïon · Paris
Informations pratiques
Ce matin-là, le réveil de notre petit personnage ne va pas se passer comme d’habitude. C’est un enchaînement de catastrophes où tout se froisse et se tache. Tout cela va d’abord lui sembler terrible, mais peu à peu, les accidents se transforment en joyeuses surprises puis en grandes découvertes.
Solo de clown mêlant papier, peinture, théâtre d’ombres et musique baroque inspirée de Vivaldi !
Du samedi 22 août 2026 au mercredi 18 novembre 2026 :
payant Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-19T00:59:59+01:00
Date(s) :
Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004 Paris
Afficher la carte du lieu Théâtre Essaïon et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Messe chantée dans l’église de la Madeleine : Chorale « San Mamede de Zamáns » et Chorale « Atlántida de Matamá » – Vigo, Espagne Église de La Madeleine PARIS 29 juillet 2026
- Fête de l’été Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 29 juillet 2026
- Orgue de barbarie et chansons Parc Montsouris Paris 29 juillet 2026
- D’ici et d’ailleurs : Les Juifs du 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris 29 juillet 2026
- Keith Jarrett ‘Jasmine’ Tribute, JASS CLUB, Paris 29 juillet 2026