Ce n’est pas l’homosexuel qui est pervers mais la société dans laquelle il vit, Le Cratère – Toulouse, Toulouse
vendredi 18 septembre 2026 · Le Cratère - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Ce n’est pas l’homosexuel qui est pervers mais la société dans laquelle il vit Vendredi 18 septembre, 18h30 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:37:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:37:00+02:00
Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=GR21A »}]
Rencontre – Le jeune Daniel, fraîchement débarqué à Berlin, découvre les diverses scènes gays de la capitale. Cinq ans après la décriminalisation de l’homosexualité en Allemagne, Rosa von Praunheim…
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026