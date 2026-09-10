Ce n’est pas l’homosexuel qui est pervers mais la société dans laquelle il vit, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Ce n’est pas l’homosexuel qui est pervers mais la société dans laquelle il vit Vendredi 18 septembre, 18h30 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:37:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:37:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=GR21A »}]

Rencontre – Le jeune Daniel, fraîchement débarqué à Berlin, découvre les diverses scènes gays de la capitale. Cinq ans après la décriminalisation de l’homosexualité en Allemagne, Rosa von Praunheim…