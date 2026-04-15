Ce que la mer garde La Vieille Charité entre création et mémoire 23 mai – 30 août 2026, Centre de la Vieille Charité, Marseille

Ce que la mer garde

La Vieille Charité entre création et mémoire 23 mai – 30 août 2026 Samedi 23 mai, 19h00 Centre de la Vieille Charité Bouches-du-Rhône

Gratuit. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

• 19h – Minuit : Vernissage de l’exposition

Venez découvrir l’exposition Ce que la mer garde en avant-première au Centre de la Vieille Charité, en présence des artistes ! Quelles traces laissons-nous sur le pourtour méditerranéen ? Comment raconte-t-on la Méditerranée et le passage de celles et ceux qui y furent avant nous ? Qu’ils soient archéologiques ou littéraux, les vestiges de nos passages sont ici questionnés, réinterprétés, poétisés et partagés. Aïcha Snoussi et Elias Kurdy revisitent leurs installations et invitent le public à participer à une réflexion ludique autour des discours portés sur les objets archéologiques. Plongez ensuite dans les fonds de la baie de Marseille avec l’œuvre immersive Nous, la mer, d’Aurélie Darbouret et Jeff David Silva, véritable panorama des présences humaines sous-marines.

• 21h-22h : Concert dessiné LEÏ X Agathe Monnier

En écho à l’exposition Ce que la mer garde, le Centre de la Vieille Charité propose une soirée exceptionnelle où l’univers graphique d’Agathe Monnier résonne avec les polyphonies du duo LEÏ. Né à Marseille de la rencontre entre Laurène Barnel et Carine Habauzit, le groupe LEÏ puise sa source dans les traditions orales des femmes de la Méditerranée et du Proche-Orient. Autour de leur premier album Amarre (janvier 2026), dédié à l’imaginaire des eaux, elles seront accompagnées par les musiciens Baptiste Dumangin et Tom Couineau. Agathe Monnier déploiera ses créations graphiques sur leurs voix ; une approche dessinée, découpée et peinte de la mer, du territoire, des migrations et des mémoires vivantes. L’artiste marseillaise développe une recherche artistique qui part des rives méditerranéennes, notamment dans son ouvrage bilingue Les Fruits, paru aux éditions Le Port a Jauni en janvier. Ne manquez pas cette collaboration poétique qui dessine, le temps d’une soirée, les contours d’une Méditerranée partagée.

Centre de la Vieille Charité 2, rue de la Charité 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 58 80 https://musees.marseille.fr/centre-de-la-vieille-charite-cvc Le Centre de la Vieille Charité abrite de nombreuses structures culturelles : le Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM), le Musée d’Arts Africains, Océaniens, et Amérindiens (MAAOA), une salle de projections et de conférences (Le Miroir), le centre international de poésie Marseille (cipM), l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS).

• 19h – Minuit : Vernissage de l’exposition

©Ville de Marseille, A.S. Mary