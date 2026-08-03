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Ce qui nous entoure change-t-il notre manière de penser ? Cosmopolis Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Cosmopolis · Nantes

Ce qui nous entoure change-t-il notre manière de penser ? Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Cosmopolis
Adresse
18 Rue Scribe
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 14:00 – 15:30
Gratuit : oui Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis En famille, Jeune Public 

Atelier philo animé par l’association MIND UP – Maison de la PhilosophieDurée : 1h30Enfants à partir de 7 ans, et leurs parents Et si nos jouets disaient quelque chose de notre façon de voir le monde ?À travers une série de photographies venues des quatre coins de la planète, nous découvrons des enfants entourés de leurs trésors : une poupée, une moto jaune, des centaines de Lego, quelques lunettes de soleil… Autant d’univers différents, autant de façons d’être enfant.En atelier philo, pas besoin d’avoir des réponses toutes faites. Ici, on apprend à écouter, à argumenter, à changer d’avis… ou à tenir bon. Venez curieux. Repartez avec des questions. Atelier parent/enfant proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 0252108200


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