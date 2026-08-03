Ce qui nous entoure change-t-il notre manière de penser ? Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis En famille, Jeune Public

Atelier philo animé par l’association MIND UP – Maison de la PhilosophieDurée : 1h30Enfants à partir de 7 ans, et leurs parents Et si nos jouets disaient quelque chose de notre façon de voir le monde ?À travers une série de photographies venues des quatre coins de la planète, nous découvrons des enfants entourés de leurs trésors : une poupée, une moto jaune, des centaines de Lego, quelques lunettes de soleil… Autant d’univers différents, autant de façons d’être enfant.En atelier philo, pas besoin d’avoir des réponses toutes faites. Ici, on apprend à écouter, à argumenter, à changer d’avis… ou à tenir bon. Venez curieux. Repartez avec des questions. Atelier parent/enfant proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 0252108200



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