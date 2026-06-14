Ce qui s’est tu Théâtre Ouvert Paris
Ce qui s’est tu Théâtre Ouvert Paris lundi 22 mars 2027.
Cette pièce s’apparente à une prière qui lui est adressée, et dans
laquelle les souvenirs se mêlent aux songes, la mémoire s’offre à
l’imaginaire, le fictif s’accouple au réel, pour tenter d’intervenir
dans la mécanique mortifère du découragement. Au-delà de l’histoire
intime qu’elle déploie, c’est le rapport à la transmission qui est mis
au travail. Découpée en 6 chapitres, comme les stations d’un chemin de
croix emprunté à l’envers, la pièce superpose l’archive, la littérature,
le théâtre, à la manière d’un palimpseste, pour proposer une réécriture
de la blessure. Le geste qui motive l’exposition de cette intimité
n’est pas de prendre la parole comme on prendrait le pouvoir sur le
cours tragique des choses, mais au contraire de la rendre à ce qui s’est
tu. A ce qui, à force de se taire, a fini par tuer.
« Pourquoi on ne dit jamais les choses ? ». Voilà la question toute simple, posée par mon filleul, qui est à l’origine de ce texte. Nous évoquions ensemble les difficultés auxquelles l’avait exposé sa jeune existence. Son père s’est suicidé en 2018 alors qu’il avait 5 ans. A peine rendu aux portes de l’adolescence, il avait exprimé à son tour l’envie de mourir.
Du lundi 22 mars 2027 au samedi 03 avril 2027 :
samedi
de 18h00 à 20h00
jeudi, vendredi
de 20h30 à 22h30
lundi, mardi, mercredi
de 19h30 à 21h30
payant
De 8 à 20 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-22T20:30:00+01:00
fin : 2027-04-03T23:00:00+02:00
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Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/ce-qui-sest-tu/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/
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