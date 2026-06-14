Ce qui s’est tu Théâtre Ouvert Paris

Cette pièce s’apparente à une prière qui lui est adressée, et dans

laquelle les souvenirs se mêlent aux songes, la mémoire s’offre à

l’imaginaire, le fictif s’accouple au réel, pour tenter d’intervenir

dans la mécanique mortifère du découragement. Au-delà de l’histoire

intime qu’elle déploie, c’est le rapport à la transmission qui est mis

au travail. Découpée en 6 chapitres, comme les stations d’un chemin de

croix emprunté à l’envers, la pièce superpose l’archive, la littérature,

le théâtre, à la manière d’un palimpseste, pour proposer une réécriture

de la blessure. Le geste qui motive l’exposition de cette intimité

n’est pas de prendre la parole comme on prendrait le pouvoir sur le

cours tragique des choses, mais au contraire de la rendre à ce qui s’est

tu. A ce qui, à force de se taire, a fini par tuer.

« Pourquoi on ne dit jamais les choses ? ». Voilà la question toute simple, posée par mon filleul, qui est à l’origine de ce texte. Nous évoquions ensemble les difficultés auxquelles l’avait exposé sa jeune existence. Son père s’est suicidé en 2018 alors qu’il avait 5 ans. A peine rendu aux portes de l’adolescence, il avait exprimé à son tour l’envie de mourir.

Du lundi 22 mars 2027 au samedi 03 avril 2027 :

samedi

de 18h00 à 20h00

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h30

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h30

payant

De 8 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-22T20:30:00+01:00

fin : 2027-04-03T23:00:00+02:00

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Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/ce-qui-sest-tu/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/



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