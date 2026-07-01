Cécile McLorin Salvant, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Cécile McLorin Salvant Dimanche 4 octobre, 18h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:30:00+02:00

Jazz

La chanteuse franco-américaine Cécile McLorin Salvant a su faire sa place sur la scène jazz grâce à un sens de la mélodie unique et des racines profondément ancrées dans la tradition des grandes divas. Ses origines caribéennes lui ont aussi appris l’art du métissage, qu’elle cultive dans ce concert autour de son album, Oh Snap.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699362-cecile-mclorin-salvant »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-cecile-mclorin-salvant-84091 »}]

Oh Snap Jazz pop