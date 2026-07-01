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Cécile McLorin Salvant, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

dimanche 4 octobre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Cécile McLorin Salvant, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Cécile McLorin Salvant Dimanche 4 octobre, 18h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:30:00+02:00

Jazz
La chanteuse franco-américaine Cécile McLorin Salvant a su faire sa place sur la scène jazz grâce à un sens de la mélodie unique et des racines profondément ancrées dans la tradition des grandes divas. Ses origines caribéennes lui ont aussi appris l’art du métissage, qu’elle cultive dans ce concert autour de son album, Oh Snap.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699362-cecile-mclorin-salvant »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-cecile-mclorin-salvant-84091 »}]
Oh Snap Jazz pop

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