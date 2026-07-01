Cécile McLorin Salvant, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 4 octobre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Cécile McLorin Salvant Dimanche 4 octobre, 18h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:30:00+02:00
Jazz
La chanteuse franco-américaine Cécile McLorin Salvant a su faire sa place sur la scène jazz grâce à un sens de la mélodie unique et des racines profondément ancrées dans la tradition des grandes divas. Ses origines caribéennes lui ont aussi appris l’art du métissage, qu’elle cultive dans ce concert autour de son album, Oh Snap.
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699362-cecile-mclorin-salvant »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-cecile-mclorin-salvant-84091 »}]
Oh Snap Jazz pop
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