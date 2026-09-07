Célèbres ou obscurs, venez découvrir des personnalités historiques de la commune, Salle des fêtes, Faux-en-Périgord

Informations pratiques

Célèbres ou obscurs, venez découvrir des personnalités historiques de la commune Dimanche 20 septembre, 15h00 Salle des fêtes Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Ils sont venus à Faux dans le cadre de leurs activités ou y ont vécu. Cette visite débutera par une présentation de ces personnalités dans la salle des fêtes, puis se poursuivra dans l’église et le parc du château de Faux, exceptionnellement ouvert par M. et Mme du Repaire.

Salle des fêtes 64 rue Paul Abadie, 24560 Faux-en-Périgord Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553243240 Ils sont venus à Faux dans le cadre de leurs activités ou y ont vécu. Nous commencerons par une présentation de ces personnalités dans la salle des fêtes et nous poursuivrons cette évocation dans l’église et le parc du château de Faux (exceptionnellement ouvert par Mr et Mme du Repaire).

Rendez vous à la salle des fêtes de Faux (face au monument aux morts), à 15 h.

Ils sont venus à Faux dans le cadre de leurs activités ou y ont vécu. Nous commencerons par une présentation de ces personnalités dans la salle des fêtes et nous poursuivrons cette évocation dans et…

©D Armand