AGENDA · Altkirch
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Altkirch, Super U Altkirch, Altkirch
samedi 10 octobre 2026 · Super U Altkirch · Altkirch
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Altkirch Samedi 10 octobre, 10h00 Super U Altkirch Haut-Rhin
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Super U Altkirch 7 rue de Givet 68130 Altkirch Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est
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© Système U
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