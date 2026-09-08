Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Altkirch, Super U Altkirch, Altkirch

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Altkirch Samedi 10 octobre, 10h00 Super U Altkirch Haut-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Super U Altkirch 7 rue de Givet 68130 Altkirch Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est

À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous

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